Aus den Stadtteilen : Schnupperkurse beim Segel-Klub Krefeld

Am Samstag, 28. September, öffnet der Krefelder Segel-Klub am Elfrather See von 14 bis 18 Uhr Tür und Tor für alle Interessierten. Wer mit einer Segelausbildung liebäugelt oder schon einen Segelschein hat und sich einem Verein anschließen möchte, ist ebenso eingeladen wie alle, die gerne einmal ausprobieren möchten, ob ihnen Segeln Spaß macht. Gelegenheit zu einem Schnuppersegeln mit erfahrenen Skippern wird es genauso geben wie Informationen zum Verein, zur Jugendabteilung und zu Kursen.