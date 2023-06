Krefelder Zoo Seelöwenjunge Alvis zieht nach Osnabrück

Der Krefelder Zoo hat ein Jungtier weniger in seinen Reihen: Der junge Seelöwenbulle Alvis hat sein Zuhause verlassen und ist in den Zoo Osnabrück umgezogen. Der Umzug war notwendig geworden, weil er sich sonst mit seinem Vater Edu Streitigkeiten um das Revier liefern würde, gab der Zoo an.