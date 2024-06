Mordkommission ermittelt in Krefeld Sechs weitere Verhaftungen nach Messerstecherei im Kaiser-Wilhelm-Park

Zum Hintergrund: Am Dienstag, 28. Mai, waren ein 22-jähriger Deutscher und ein 18-jähriger Syrer bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung im Kaiser-Wilhelm-Park schwer verletzt worden. Die Polizei konnte seinerzeit bereits drei Verdächtige festnehmen – sie sitzen in Untersuchungshaft. Jetzt, am Donnerstag, 20. Juni, wurden sechs weitere Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren festgenommen – darunter der oben erwähnte 18-jährige Syrer, der bei dem Kampf schwer verletzt worden war. Sie wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ sechs Haftbefehle wegen gefährlicher Körperverletzung.