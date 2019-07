Schwimmbad-Alternative : Premiere: Bayer-Waldsee statt Freibad Bockum

Der Waldsee des Schwimmvereins Bayer Uerdingen 08 war am gestrigen Freitag für alle geöffnet. Gegen 16 Uhr zählte der Verein rund 250 Gäste und rechnete gegen Abend noch mit weiteren Besuchern. Foto: Ja/Jochmann, Dirk (dj)

Krefeld In Kooperation mit der Stadt hat der Schwimmverein Bayer 08 Uerdingen am Freitag den Waldsee für alle geöffnet. Platz bietet das Bad für rund 1000 Besucher. Helfer von Wasserwacht, DRK und einem Sicherheitsdienst kümmerten sich um die Gäste.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Ruhe vor dem Sturm: Am Strand des Waldsees in Uerdingen liegen vereinzelt Sonnenanbeter im heißen Sand, auf den aufblasbaren Wasserspielelementen toben vier Kinder. Es ist elf Uhr, und die 30-Grad-Marke ist längst geknackt. In einer Stunde wird die Anlage des Schwimmvereins (SV) Bayer 08 Uerdingen für alle Besucher öffnen. „Das ist für uns keine Herausforderung. An so manchem Tag der offenen Tür haben wir hier auch hunderte Besucher. Mit einem vollen Strand haben wir also Erfahrung“, sagt Katja Spielmann, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins.

Auch an diesem Tag rechnen die Verantwortlichen mit einigen hundert Gästen – höchstens tausend, geschätzt, dürfen es sein, dann ist der Strandbereich voll und das Tor wird geschlossen. Die Räumlichkeiten im Gebäude samt der dortigen Schwimmbäder sind weiter nur für Vereinsmitglieder offen. Gut vorbereitet präsentiert sich der Verein. Auf extra gedruckten Flyern informieren sie die Besucher über die Möglichkeiten, die der Außenbereich bietet, und wo sich was befindet. Sicherheitskräfte stehen im Eingangsbereich. Dort ist eine provisorische Kasse aufgebaut, an der Eintrittskarten in Form von Wertmarken verkauft werden. Die Strandbar ist geöffnet und bietet Getränke und Snacks an. Gerade etwas Kühles ist an diesem Tag besonders gefragt.

Rettungsschwimmer beobachteten das Treiben auf den Aquamodulen. Foto: Taibe Akdeniz

Info Ein Shuttle-Bus zum Duisburger Freibad Die Situation der Kinder, die in den Ferien nicht ins Bockumer Freibad gehen können, hat Dietmar Hanke, Geschäftsführer von „Frettchen4You“, dermaßen beschäftigt, dass er ein eigenes Modell entwickelt hat, um Familien Badespaß zu ermöglichen. Am heutigen Samstag startet zum ersten Mal sein Shuttle-Service zum Freibad Großenbaum in Duisburg. Den Transport übernimmt die von Hanke gecharterte Busfirma Gather. Unter dem Motto „Freibadspaß für Krefelder Familien“ verbringen die Teilnehmer den gesamten Tag auf der Anlage. Ein besonderes Anliegen ist es Dietmar Hanke, die Preise erschwinglich zu halten. So hat er mit dem Freibad eine Sonderkondition aushandeln können. Dort war man begeistert von dem Engagement des Krefelders, der den „Freibadspaß“ dank dieser Unterstützung damit für sieben Euro pro Person anbieten kann. In Zukunft möchte er Familien mit Sonderpreisen weiter entgegen kommen und sucht deswegen dringend nach Sponsoren. „Im Moment werden die Kosten allein von mir bzw. meiner Firma getragen. Der Bus und der Eintritt kosten zusammen 575 Euro je Tag. Natürlich wird alles ganz offizieller abgerechnet“, erklärt Dietmar Hanke. Maximal 50 Personen können im Bus mitfahren, der am Ostwall (9 Uhr), Bockumer Platz (9.30 Uhr) und Am Röttgen in Uerdingen (9.45 Uhr) hält. Auf sein Angebot hat Hanke bei Facebook in der Gruppe „Wenn Du in Krefeld aufgewachsen bist, dann...“ hingewiesen. Dort findet man auch regelmäßig Informationen über das Projekt.

Vor Ort ist auch Oliver Klostermann, Leiter des städtischen Fachbereichs Sport. Er ist zufrieden mit dem Auftakt der Kooperation. „Es ist zwar ein Tropfen auf den heißen Stein, das ist uns bewusst, trotzdem sind wir dem Verein Bayer 08 über alle Maßen dankbar für die Bereitschaft, den Waldsee zu öffnen. Wir bedanken uns auch bei den Vereinsmitgliedern für ihre Solidarität.“ Noch bis Anfang August wird das Bockumer Freibad geschlossen bleiben. Derzeit wartet die Stadt auf die Ergebnisse der Untersuchungen. „Erst wenn alle Legionellen beseitigt sind, wird das Badezentrum wieder geöffnet. Wir machen keine Kompromisse, auch wenn das bedeutet, dass das Bad die ganzen Ferien über geschlossen bleiben muss“, betont Klostermann. Es gebe für diesen Fall bereits die Absprache mit dem Schwimmverein, den Waldsee auch an den noch folgenden Freitagen in den Sommerferien zu öffnen.

Besonders begeistert sind die Gäste von den Aquamodulen auf dem See. Es sind etwas weniger als sonst. „Die große Wasserrutsche ist etwas defekt. Deswegen haben wir sie abgebaut“, erklärt Katja Spielmann. Mitarbeiter der Technischen Aufsicht von Bayer, der Wasserwacht und des Deutschen Roten Kreuzes kümmern sich um die Sicherheit der Schwimmer. „Mindestens vier sind immer da, es können bei Bedarf aber auch mehr sein“, erklärt die Sprecherin des Vereins. „Die Stadt unterstützt den SV Bayer 08 bei der Umsetzung des öffentlichen Badebetriebs durch die Gestellung von je drei Rettungsschwimmern und Personen einer Sicherheitsfirma“, ergänzt Oliver Klostermann.

Positiv überrascht waren zahlreiche Besucher von der angenehmen Atmosphäre am Uerdinger Waldsee. Foto: Ja/Jochmann, Dirk (dj)

In den Mittagsstunden wird das öffentliche Angebot nur mäßig angenommen. Der Sturm auf den Waldsee bleibt vorerst aus. Doch gegen Nachmittag füllt sich der Strand. Gegen 16 Uhr zählt der Verein rund 250 Gäste, Tendenz steigend. Die „Neuen“ fühlen sich am See sichtlich wohl, genießen das besondere Ambiente, den Urlaub vor der Haustür. Sie lassen sich auch von den Sicherheitskräften nicht stören, die alle Besucher auf direktem Wege zum See führen. Der obere Weg, der in die Gebäude führt, bleibt weiter nur Vereinsmitgliedern vorbehalten.

Am Strand knallt nachmittags die Sonne, der Sand ist heiß und ohne Schuhe kaum zu begehen. Die Schwimmer suchen Abkühlung im Schatten der Bäume. Dort ist es richtig eng. Die Stimmung bleibt dennoch gut, die Gäste lassen sich den Ferientag nicht verderben. Das stellt auch Oliver Klostermann fest: „Es herrscht vor Ort eine entspannte Atmosphäre ohne jede Zwischenfälle.“ Glas ist aus Sicherheitsgründen verboten, genauso wie Alkohol. Die Jugendlichen werden erst gegen Abend erwartet. Bis 20 Uhr kann der Waldsee von allen genutzt werden.

Der Waldsee des Schwimmvereins Bayer Uerdingen 08 öffnet zum ersten Mal in Kooperation mit der Stadt Krefeld für alle Krefelder. Foto: Taibe Akdeniz

Der Waldsee des Schwimmvereins Bayer Uerdingen 08 öffnet zum ersten Mal in Kooperation mit der Stadt Krefeld für alle Krefelder. Foto: Taibe Akdeniz

Da es nur begrenzt Parkplätze auf dem Vereinsgelände gibt, hatten die Verantwortlichen im Vorfeld darum gebeten, mit dem Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. . Foto: Taibe Akdeniz