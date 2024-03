Standort Bismarckschule für Krefeld Schwimmcontainer Narwali mit Staatsekretärin und Kinder-Hits von Volker Rosin eröffnet

Heiterer Anlass, ernster Hintergrund: In der Bismarckgrundschule ist am Dienstag ein „Narwali“- Schwimmcontainer eingeweiht worden, der nun bis Ende Mai auf dem Schulhof steht und Kita- und Grundschulkindern aus Krefeld Kontakte mit Wasser ermöglicht. Es geht vor allem darum, den Kindern die Scheu vorm Wasser zu nehmen. So weit die heitere Seite. Auf die ernste Seite kam Gunter Archinger, Geschäftsführer des SV Bayer Uerdingen 08, zu sprechen: „Schwimmenlernen ist lebens- und überlebenswichtig, Badeunfälle können leicht dramatisch werden“, sagte er. Der SV Bayer Uerdingen 08 ist Deutschlands größter Schwimmverein und Projektträger, der für die NRW-Landesregierung Narwali betreut.