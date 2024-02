Pilotprojekt „Narwali“ Bismarckschule bekommt ein Schwimmbad auf Rädern

Es sieht aus wie ein gewöhnlicher Lkw mit einem bunt bemaltem Container als Ladung. Doch was sich in dem Container befindet, ist überraschend: Es ist ein Schwimmbecken inklusive zweier Umkleidekabinen, Duschen und Toiletten. Hier an der Bismarckschule soll ab Montag Schwimmunterricht stattfinden. Mindestens vier Wochen lang wird der Container auf dem Schulhof der Bismarckschule stehen, an fünf Tagen die Woche werden hier Kinder ans Wasser gewöhnt.