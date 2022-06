Während der Schulferien : Bäder in Fischeln und Bockum ändern Schwimmzeiten

Bäder in Fischeln und Bockum ändern Schwimmzeiten

Während der Sommerferien gelten in Bockum veränderte Schwimmzeiten. Foto: Stadt

Krefeld Mit dem Start der Sommerferien werden vom 25. Juni bis 9. August die Öffnungszeiten im Badezentrum Bockum und im Bad am Stadtpark Fischeln angepasst.

(RP) Im Badezentrum Bockum öffnet das Freibad montags von 12 bis 20 Uhr sowie dienstags bis freitags von 10 bis 20 Uhr. Samstags, sonntags und feiertags bleibt es bei den Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr. Im Falle schlechten Wetters wird statt der Freibadanlage besucherorientiert flexibel das Hallenbad zur Verfügung gestellt. In Fischeln öffnet das dortige Hallenbad am Stadtpark in den Ferien montags bis samstags von 6 bis 11 Uhr für die Öffentlichkeit und steht ansonsten für Schwimmlern-Angebote bereit.