Notärzte an der Hafelsstraße in Krefeld Schwerverletzter bei SUV-Unfall in Fischeln

In Fischeln ist es am Freitagmorgen, 25. August, gegen 9.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Hafelsstraße im Kreuzungsbereich zur Wilhelmstraße gekommen, bei dem mindestens eine Person schwer verletzt wurde. Sie wurde noch vor Ort notärztlich behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Aus noch ungeklärter Ursache waren zuvor beim Abbiegen insgesamt drei Fahrzeuge – darunter zwei SUV – zusammengestoßen. Alle drei Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Mindestens zwei von ihnen waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab. Zur Höhe des Sachschadens wurden keine Angaben gemacht.