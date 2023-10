Notärzte vor Ort am Fütingsweg Schwerverletzter bei K-Bahn-Unfall in Krefeld

Zu einem Unfall mit einem Schwerstverletzten ist es am Donnerstagnachmittag, 19. Oktober, im Bereich Fütingsweg gekommen. Nach ersten Informationen soll eine Person von der K-Bahn – die von Düsseldorf über Meerbusch-Büderich und -Osterath nach Krefeld fährt – erfasst worden sein. Das Opfer wurde noch vor Ort notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krefelder Krankenhaus gebracht. Mehrere Einsatzkräfte der Polizei waren an der Unglücksstelle und nahmen die Ermittlungen auf.