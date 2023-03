Einsatz gegen Drogen- und Trinkerszene in Krefeld Schwerpunktkontrollen von Polizei und KOD rund um den Theaterplatz

Bei einem gemeinsamen Schwerpunkteinsatz haben der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) der Stadt Krefeld sowie die Polizei am Donnerstag bis in den späten Abend die Bereiche rund um den Theaterplatz sowie die umliegenden Quartiere aufgesucht. Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer und Polizeipräsidentin Ursula Mecklenbrauck haben sich im Vorfeld über die aktuelle Sicherheitslage ausgetauscht. Beide betonen die enge und gute Zusammenarbeit, die Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst pflegen. Weitere Kontrollen in dieser Art und Umfang sind in unregelmäßigen Abständen angedacht.