Erstmaliger Werksverkauf Schweizer Designpreis für Firma OceanSafe

Das zweite ist seit mehr als 35 Jahren in Krefeld vertreten. Bei Deco Design Fürus würden mit großer Leidenschaft die schönsten Dekostoffe entworfen und in alle Welt vertrieben. Lange bekannt für seine hochwertigen Stoffe, werde das Programm nun um Cradle to Cradle zertifizierte Bettwäsche, Frottierware und Vorhangstoffe erweitert, so die Sprecherin. Erstmalig öffne das Unternehmen in der Vorweihnachtszeit seine Türen für einen Werksverkauf. Rückläufer und Überproduktionen mit Rabatten von 70 bis 90 Prozent machten den Einstieg in preisgekrönte und nachhaltige Textilien erschwinglich. Diese Gelegenheit gebe es nur bis Samstag, 16. Dezember, freitags von 13 bis 15 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr.