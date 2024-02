Bezirksvertreter fehlt zwei Jahre in den Sitzungen Schwänzender BV-Politiker ist nicht mehr in der AfD

Die Debatte um einen Krefelder AfD-Politiker, dessen Stuhl in einer Bezirksvertretung in der Seidenstadt seit Jahren leer geblieben ist, geht in die nächste Runde. Der CDU-Stadtbezirksverband Krefeld-Süd hatte in einem öffentlichen Schreiben den Vertreter der AfD in der Bezirksvertretung dazu aufgefordert, „sein Mandat entweder wahrzunehmen oder es niederzulegen“. Der Vorsitzende des CDU-Stadtbezirksverbandes, Georg Alfes: „Der Vertreter der AfD-Fraktion war – belegbar anhand der öffentlich zugänglichen Protokolle – das letzte Mal am 7. Oktober 2021 in einer Sitzung zugegen.“