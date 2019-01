Ausstattung : Schusssichere Westen für den Ordnungsdienst

Sachgebietsleiter Christian Horn (links) und Sicherheitsbeauftragter Frank Kollenbroich vom Kommunalen Ordnungsdienst. Foto: Joachim Niessen

Krefeld Die 28 Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) der Stadt sollen für jeweils 400 Euro neue Sicherheitskleidung erhalten. Außerdem will die Verwaltung ein Sicherheitskataster erstellen.

Die Stadtverwaltung investiert in mehr Sicherheit für die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD). Die künftig 28 Frauen und Männer erhalten neue Sicherheitswesten, die vor allem Stich- und Schnittverletzungen verhindern sollen. „Natürlich sind die Westen auch schussfest“, sagt Frank Kollenbroich, Sicherheitsbeauftragter der Stadt. Bestellt sind die neuen Kleidungsstücke bereits. „Doch wir sind nicht die einzige Stadt, welche die Westen bestellt hat. Die haben Lieferzeiten“, ergänzt Christian Horn, Sachgebietsleiter Sicherheit und Ordnung.

Derzeit betreibt die Leitung des städtischen Sicherheitsmanagements intensives Aktenstudium. Sieben zusätzliche Stellen hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung für den KOD genehmigt, rund 130 Bewerbungen sind in den vergangenen Wochen im Rathaus eingegangen. „Voraussetzung ist, dass die neuen Kollegen alle eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte haben“, sagt Kollenbroich. „Sie sind Verwaltungsmitarbeiter im Außendienst und keine Stadtpolizei.“ Die Ausstattung der Mitarbeiter auf der Straße ist „rein defensiv“. Kollenbroich: „Die Kollegen haben lediglich Pfefferspray in der Tasche ,und selbst das soll nur im Fall der Selbstverteidigung eingesetzt werden.“

Fakten 3244 Einsätze im vergangenen Jahr Insgesamt 3244 erfasste Einsätze - vom Knöllchen bis zur Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren - verzeichnet der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) in Krefeld in 2018. Bis zu 55 Euro können die Mitarbeiter des KOD bei ordnungsrechtlichen Verstößen vor Ort sofort kassieren. Die Mitarbeiter des KOD sind im Winter (Oktober bis Ende März) von 8 bis 20 Uhr und im Sommer (April bis Ende September) von 7.30 bis 24 Uhr sowie am Wochenende bis drei Uhr im Einsatz.

Im Zentrum der KOD-Arbeit stehen der „Dialog mit dem Bürger“ sowie das Gespräch mit den Geschäftsleuten. „Im vergangenen Jahr haben wir seit April sieben ,Dialogtage mit dem Bürger’ mit stationären Treffpunkten in der City und den Stadtteilen angeboten“, so Horn. Die Resonanz sei beeindruckend gewesen. Hunderte Anliegen wurden vorgetragen, in einigen Fällen konnte sofort geholfen werden. „Natürlich sind Sauberkeit und Sicherheit zentrale Themen, die immer wieder genannt werden. Aber auch die kaputte Bank in Uerdingen auf dem Markt oder der fehlende Abfallbehälter sind Anliegen, die von uns aufgelistet und in die Verwaltung weitergegeben werden“, betont Kollenbroich.

Der städtische Sicherheitschef arbeitet mit seinem Team in diesem Zusammenhang bereits an einem weiteren Projekt. „Wir möchten gemeinsam ein Brennpunkte-Kataster für Krefeld erstellen. Der Bürger ist hierbei unser Partner, der hilft Lösungsansätze zu erstellen. Natürlich kennen wir viele Problemgebiete. Doch wir wollen künftig präventiv vorgehen und nicht warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. Mit den Menschen in der Stadt versuchen, frühzeitig gegenzusteuern, das ist unser Ziel. Wir brauchen als KOD den Bürger und sein vertrauen. Sonst wird es schwierig.“

Ein Brennpunkt in Krefeld ist der Theaterplatz. Seit Mitte Juli sind dort täglich zwei KOD-Kollegen vor Ort und zeigen - nicht zuletzt durch ihr Einsatzfahrzeug - Präsenz. Dass der Job auch mit Gefahren verbunden ist, zeigt ein Vorfall vom 7. September. Damals wurde der Einsatzwagen mit Steinen beworfen. Nur durch Zufall wurde niemand verletzt. Die Täter konnten nicht ermittelt werden, die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren inzwischen ein.

Ganz anders entwickelte sich eine nächtliche Lärmbelästigung am 19. August in Fischeln. Drei Mitarbeiter des KOD wurden durch eine Tätergruppe verletzt, einer erlitt einen Sehnenabriss im Arm und fiel für drei Monate aus. Die Polizei fasste die Angreifer, es kam zu Anzeigen wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Gefangenenbefreiung. Beteiligte sollen damals versucht haben, einen der Täter gewaltsam aus einem Streifenwagen zu holen. „Damals wurde auch über die Ausstattung der Kollegen diskutiert“, beschreibt Kollenbroich die Situation. „Doch es macht unserer Meinung nach keinen Sinn, dass unsere Leute zum Beispiel mit Schlagstöcken ausgestattet werden. Gewalt ist nicht unser Auftrag. Wenn wir Unterstützung brauchen, ist die Polizei sofort vor Ort. Diese Zusammenarbeit klappt ganz vorzüglich.“