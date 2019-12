Neuer Sicherheitsansatz : Bürger sollen mithelfen, die Stadtteile sicherer zu machen

Krefeld Die Stadt möchte künftig verstärkt mit den Bürgervereinen zusammenarbeiten, um den vielschichtigen Problemen in den Bezirken Herr zu werden.

Manfred Grünwald kann es gar nicht schnell genug gehen. Für den Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Krefelder Bürgervereine hat das Lebensgefühl in Krefeld in den vergangen Jahren stetig abgenommen, das erlebe er bei seiner täglichen Arbeit im Bezirk Krefeld-Ost. Umso mehr begrüßt er es, dass die Verwaltung der Stadt im Rahmen des Sicherheitskonzeptes „Handeln und Helfen“ nun die Initiative übernommen hat, möglichst viele Akteure aus den Stadtbezirken zusammenzubringen. Sie sucht den Schulterschluss mit den Bürgervereinen. Engagierte Krefelder sollen bei dem Vorhaben helfen, auf den Straßen wieder mehr Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten.

„Eine sichere und saubere Stadt geht uns alle etwas an, wir brauchen die Beteiligung der Bürger“, sagt Frank Kollenbroich, der Sicherheitsbeauftragte Krefelds. Die Stadt habe gemerkt, dass sie an ihre Grenzen stoße, denn die oftmals strukturellen Missstände unterschieden sich je nach Stadtbezirk. Die vielschichtigen Ursachen könnten nur nachhaltig bekämpft werden, wenn sich mehr im Detail mit den einzelnen Problemen beschäftigt werde. Dazu brauche es die Einschätzung der „Experten aus den Bezirken“, wie Christian Horn, der Sachgebietsleiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD), die Mitglieder der Bürgervereine bezeichnet, schließlich wüssten sie am besten, was in ihrem Umfeld vor sich gehe.