Ricarda-Huch-Gymnasium in Krefeld Schulministerin informiert sich am „Ricarda“ – wie Schüler gegen rassistische Witze vorgehen

Schulministerin Feller wollte von den Schülern wissen, wie die Amnesty-Gruppe, die sich am Ricarda gegründet hat, arbeitet. Sie kam dabei mit Luna Mei-Li Bock und Maya Vasileva (beide Stufe neun) ins Gespräch. Die beiden Mädchen berichteten, dass die Mitglieder der Gruppe zum Beispiel in der Unterstufe über Alltagsrassismus sprechen, wie er sich in vermeintlichen Witzen über den ethnischen Hintergrund von Schülern niederschlägt – in Wahrheit sind es abschätzige Bemerkungen, die den Migrationshintergrund anderer Menschen oder Schüler lächerlich oder verächtlich machen. Diese Art Witze kursieren in der Unterstufe, bestätigt auch die Lehrerin Jenny Maiwald. Der Einsatz der Gruppe fruchtet: „In der Mittelstufe sind diese Witze weitgehend verschwunden“, sagt Luna, „man merkt, dass darüber gesprochen wurde.“ Die Amnesty-Aktiven setzen sich auch gegen Homophobie ein, also gegen die Abwertung von Homosexualität oder anderen sexuellen Prägungen. „Wir haben eine diverse Toilette. Auf dem Flur dort haben wir ein Wandgemälde angebracht: Es zeigt die LGBTQ-Flagge“, berichtet Luna. LGBTQ steht für „lesbian, gay, bisexual, transgender queer“ zurück; die Flagge dazu wird auch „Pride Flag“ genannt“ – Ausdruck des Stolzes auf seine Identität. Die Amnesty-Leute haben sich auch am Pink Shirt Day beteiligt – die Jugendlichen haben in pinkfarbenen Shirts in den Klassen Aufklärung über diverse Lebensformen betrieben.