Ruhestand : Schulleiter der LVR-Gerd-Jansen-Schule verabschiedet

Prof. Angela Faber verabschiedet Schulleiter Norbert Kuckartz. Foto: LVR/Uwe Weiser

Krefeld Norbert Kuckartz leitete die Schule mit dem Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“.

(jon) Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat den Schulleiter der LVR-Gerd-Jansen-Schule, Norbert Kuckartz, offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Die Schule mit dem Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“ leitete er mehr als 16 Jahre. An der feierlichen Verabschiedung, die musikalisch von Schülern gestaltet wurde, nahmen unter anderem Professor Angela Faber, LVR-Dezernentin Schulen, Inklusionsamt, Soziale Entschädigung, Angelika Frücht, Obere Schulaufsicht der Bezirksregierung Düsseldorf, Anna Peters, Vorsitzende des Schulausschusses der Landschaftsversammlung Rheinland, sowie Rainer Hindenburg, Vorsitzender des Fördervereins, teil.

Faber würdigte in ihrer Ansprache die Verdienste von Kuckartz: „Durch Ihre fachliche Kompetenz haben Sie in der Wissenschaft und Politik viele Menschen inspiriert. Viele Jahre haben Sie sich für Kinder und Jugendliche eingesetzt, deren positive Entwicklung Ihnen sehr am Herzen lag. Sehr bewundernswert haben Sie sich über den normalen Schullalltag hinaus engagiert. Das beweist, dass Beruf und Berufung bei Ihnen miteinander einhergingen. Dafür dankt Ihnen der LVR sehr herzlich.“

Kuckartz studierte Heilpädagogik in Köln. Nach seinem Referendariat in Bielefeld trat er seine erste Stelle als Sonderpädagoge an der Privaten Ersatzschule für Körperbehinderte in Mönchengladbach an und war seit 1988 zusätzlich als Fachleiter für die Fachrichtung Körperbehindertenpädagogik im Studienseminar Duisburg tätig. Im Jahr 2003 wechselte er als Schulleiter an die LVR-Gerd-Jansen-Schule in Krefeld.