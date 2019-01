Im Cinemaxx in Krefeld: Schulkinowochen für mehr Medienkompetenz

Krefeld Die Anmeldungen laufen; Karten kosten für Schüler 3,50 Euro, Lehrer haben freien Eintritt.

In dem deutschen Drama „Rock My Heart“ (ab 7. Klasse) beginnt Dieter Hallervorden ein Mädchen auf ein großes Pferderennen vorzubereiten, ohne zu wissen, dass sie unter einem schweren Herzfehler leidet. Im Anschluss an die Filmvorführung am 28. Januar um 10 Uhr wird der Drehbuchautor Clemente Fernandez Gil von seiner Arbeit an dem Film erzählen und die Fragen der Schülerinnen und Schüler beantworten.

Weitere Filme: In „Pettersson und Findus – Findus zieht um“ (1.-3. Klasse), dem dritten Abenteuer des Schweden und seines Katers, wird Petterson von der Angst gepackt, dass sein tierischer Freund ihn verlassen könnte. Im Pixar-Animationsfilm „WALL-E – Der Letzte räumt die Erde auf“ (ab 3. Klasse) verliebt sich ein kleiner Müllroboter auf der verlassenen Erde in die elegante Maschine Eve. „Wunder“ (ab 5. Klasse) ist die filmische Umsetzung des gleichnamigen Bestsellers von RJ Palacio über einen entstellten Jungen, der nach Akzeptanz sucht, als er zum ersten Mal zur Schule kommt. In einem „Ballon“ (ab 9. Klasse) lässt Regisseur Michael Bully Herbig nach wahren Begebenheiten zwei Familien die DDR-Flucht auf dem Luftweg wagen. Das preisgekrönte Sozialdrama „The Florida Project“ (ab 9. Klasse) widmet sich drei Kindern, die in einem Motel in Orlando, Florida nahe des Disney-World-Freizeitparks leben. Eine Abiturklasse in Stalinstadt wird nach dem Ungarischen Volksaufstand 1956 für eine Minute zum „schweigenden Klassenzimmer“ (ab 10. Klasse) und daraufhin von der Stasi verfolgt.