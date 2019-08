Kinder von sechs bis zwölf Jahren : Schulkinder erstellen eigene „Räume zum Wohlfühlen“

Krefeld Anmeldungen zu Aktionen in den Herbstferien sind ab kommendem Montag bei der Volkshochschule möglich.

(RP) In den beiden Herbstferienwochen – Montag 14. Oktober bis Samstag, 26. Oktober – veranstaltet der Fachbereich Jugendhilfe in Zusammenarbeit mit verschiedenen Jugendeinrichtungen die „Krefelder Ferien“ für Schulkinder von sechs bis einschließlich zwölf Jahren. Das Aktionsprogramm im Freizeitzentrum Süd richtet sich an Neun- bis 13-Jährige. Wie die Pressestelle der Stadtverwaltung weiter mitteilt, beträgt der Teilnehmerbeitrag inklusive Verpflegung für alle Aktionen jeweils 30 Euro (ermäßigt 21 Euro). Wichtig: Anmeldungen sind ab kommendem Montag, 2. September, möglich persönlich oder schriftlich bei der Volkshochschule (VHS) am Von-der-Leyen-Platz 2, telefonisch unter der Rufnummer 02151 36602664, per Fax unter der Nummer 02151 36602680 oder per E-Mail an vhs@krefeld.de.

In der ersten Ferienwoche von Montag, 14., bis Freitag, 18. Oktober, können die Kinder im Jugendhaus Jojo am Lübecker Weg in Uerdingen „Räume zum Wohlfühlen“ entdecken. Die Kinder werden zum Designer – ganz wie die Künstler des Bauhauses – und kreieren eigene Räume, in denen sie sich wohlfühlen. In der Jugendeinrichtung am Wasserturm in Hüls werden „Upcyclingprojekte und Livehacks“ entwickelt.

Die Mädchen und Jungen stellen unter qualifizierter Anleitung verschiedene Dinge aus Müll her, um die Frage des vielen Mülls auf der Erde mit kreativen Ideen anzugehen und auf Wiederverwertung zu setzen. Die Spielaktion Mobifant setzt außerdem im Jugendfreizeitheim St. Norbertus am Frankenring ein spannendes Planspiel unter dem Thema „Macht, Struktur, Hierarchie?“ um.

Die zweite Herbstferienwoche in der Zeit von Montag, 21., bis Freitag, 25. Oktober, können die Schulkinder unter anderem in der Jugendeinrichtung Canapee an der Ispelsstraße zum Thema „Mensch, du hast Recht(e)“ verbringen. Sie lernen ihre Rechte kennen und entdecken die Kinderrechte mit Spiel, Spaß und Sport.

In der Jugendeinrichtung Funzel an der Breslauer Straße in Gartenstadt lautet das Thema „Die Welt neu denken – Bauhaus in der Seidenweberstadt“. Werke des Bauhauses in Architektur und Kunst finden sich besonders in Krefeld, und es geht auf eine spannende Spurensuche durch die Stadt, um auch eigene Werke zu erschaffen. Im Freizeitzentrum Süd an der Kölner Straße sind Kinder von neun bis 13 Jahren zur „Handwerk-Metallwerkstatt“ eingeladen. Sie experimentieren mit Werkstoffen und basteln eigene Dinge aus Metall.