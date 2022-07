Kinder- und Jugendschutz : Schulen fordern Gesundheitstage für Krefeld

Krefeld Bei mehr als 80 Angeboten steht die eigene Gesundheit der Teilnehmer in Projekten, Workshops und Theaterstücken mit viel Kreativität und Spaß im Vordergrund. Studien weisen auf Auswirkungen durch die Pandemie hin.

So finden Interessierte bei den Gesundheitstagen eine Vielfalt an Angeboten für Kinder ab dem Säuglingsalter, Jugendliche, Fachkräfte aus dem sozialen Bereich, Lehrkräfte, Eltern mit ihren Kindern und auch Senioren. Dazu gehören Präventionstheaterstücke für Schulklassen, Kochangebote, Workshops für Fachkräfte, Entspannungsangebote, Spielplatz- und Spielaktionen, Seniorenberatung, Vorträge zum Umgang mit Stress und Sportangebote. Die Gesundheitstage enden am 11. September, beim großen Familienfest zum Weltkindertag im Stadtwald. Als Auswirkungen der Pandemie zeigen aktuelle Studien, dass Depressionen und Essstörungen bei Jugendlichen zwischen 15 und 17 Jahren angestiegen sind und Kliniken vermehrt junge Menschen aufnehmen wegen Depressionen, Angst- und emotionalen Störungen. Freizeit- und Sportaktivitäten waren in den vergangenen beiden Jahren eingeschränkt oder fielen ganz aus und führten somit zu Bewegungsmangel und motorischen Auffälligkeiten in unterschiedlichen Altersgruppen. „Die Fachkräfte des Fachbereichs Jugendhilfe konnten in dieser Zeit nicht wie gewohnt mit den Kindern und Jugendlichen in Kontakt treten“, stellt Stadtdirektor Markus Schön fest, „deshalb wollen wir mit den Gesundheitstagen die Bedürfnisse vieler noch einmal stärker in den Blick nehmen“. Die Kooperation der vielen Beteiligten zeige, dass man in Krefeld ein gutes Netzwerk habe, so Schön.