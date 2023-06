Schultoiletten besonders betroffen Schulhausmeister beklagen Zunahme von Vandalismus an Krefelder Schulen

Eingetretene Zwischenwände in Schultoiletten, bewusstes Verstopfen der Urinale und verschmierte Fäkalien an den Wänden: Zunehmend machen Vandalismus und Respektlosigkeit den Hausmeistern an Krefelds Schulen zu schaffen. Darüber zu berichten ist schwierig. Während die Stadt Krefeld Vandalismusschäden an Schulen zwar bestätigt, aber im Gegensatz zu anderen Städten nicht systematisch erfasst, möchten sich Hausmeister mit Rücksicht auf ihre Schulen nicht namentlich äußern, weil sie es nicht dürfen.