Gabe an Stadtarchiv Krefeld : Kassenbuch von 1659 ans Stadtarchiv

Krefeld Der Schützenverein Hüls ist eine alte Bruderschaft. Die Anfänge reichen bis ins 15. Jahrhundert zurück. Nun fanden die Schützen Dokumente aus dem 17. Jahrhundert, die sie zur Aufbewahrung und Auswertung ans Stadtarchiv gaben.

Auf dem Tisch im Stadtarchiv liegen mehrere handgeschriebene Kladden. Die meisten davon sind mit Daten versehen und reichen in den Beginn des 20. Jahrhunderts zurück, doch zwei der Dokumente ragen heraus: Neben einem schmalen, in Pergament eingeschlagenen Büchlein liegt ein kleines Heft, das aussieht, als habe ein Schüler hier sein Hausaufgabenheftchen liegen gelassen. Es sind die beiden beeindruckendsten Stücke der Sammlung von Dokumenten, die der Hülser Schützenverein nun dem Stadtarchiv zur Aufbewahrung und wissenschaftlichen Auswertung übergab.

„Dabei handelt es sich um Dokumente aus dem 17. Jahrhundert. Die frühesten Aufzeichnungen, bei denen es sich allerdings um Abschriften handelt, gehen bis ins Jahr 1628 zurück. Geschrieben wurde es wohl ab 1659“, erzählt Mike Kunze. Der Historiker und Geschichtslehrer des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums in Krefeld ist Bezirksbundesmeister der Schützen und kennt die Geschichte des Vereins sehr gut. „Das 17. Jahrhundert und die Zeit darum herum ist mein Steckenpferd. Ich kenne viele Dokumente aus dieser Zeit. Allerdings liegen diese meist in Archiven. Dass man aus privater Hand an solche Schätze kommt, ist äußerst selten“, sagt er.

Die Dokumente ruhten viele Jahre in einem Bankschließfach. Dass sie nun der Öffentlichkeit zugänglich werden, liegt auch daran, dass die Bank ihre Gebühren geändert hat. „Bislang war unser Schließfach kostenfrei. Das ist aber zukünftig nicht mehr der Fall. Auch darum haben wir uns entschlossen, die Dokumente an das Stadtarchiv zu übergeben“, erzählt der erste Brudermeister des Schützenvereins, Peter Schmidt, und der stellvertretende Archivleiter Christoph Moß fügt hinzu: „Natürlich bleibt alles im Eigentum des Schützenvereins. Wir bewahren es lediglich auf und werten alles wissenschaftlich aus. Es ist für uns ein Lückenschluss, denn bisher haben wir von Schützenvereinen nur Dokumente, wenn sie mit der Stadt korrespondierten.“

Zum Zwecke der Aufbewahrung werden die historischen Unterlagen nun zunächst bearbeitet. „Wir werden sie in säurefreie Umschläge umlegen und dann entsprechend weiter bearbeiten“, erläutert Moß. Die wissenschaftliche Auswertung erfolgt danach. Kunze hat hier schon einige Vorarbeit geleistet. „Es handelt sich vor allem um ein Kassenbuch. Dort sind Einnahmen, Ausgaben und Kredite verzeichnet. Was zunächst langweilig wirkt, offenbart unter dem Strich viel über die Bruderschaft. Sie hatten signifikante Finanzmittel und haben oft Gelder verliehen. Dies waren immer Vielfache von 12,5 Talern. Teilweise auch 50 und mehr Taler in einem. Zum Vergleich: Wir wissen, dass ein Priester rund 100 Jahre später 60 Taler im Jahr als Verdienst nachweisen musste. Das ist also etwa ein durchschnittliches Jahreseinkommen“, erläutert er.