Aus den Schulen : Schüler-Ausstellung über Migration und Flucht bei Emmaus

Schüler der Montessori-Gesamtschule recherchierten zum Thema „Migration und Flucht“. Foto: Montessori-Gesamtschule

Krefeld Am heutigen Samstag, 7. September, eröffnet die Emmaus Gemeinschaft die Ausstellung „Migration“ in ihren Räumlichkeiten an der Peter-Lauten-Straße. Die Werke sind im vergangenen Schuljahr von Schülern der damals neunten Jahrgangsstufe der Maria-Montessori-Gesamtschule erstellt worden und zeigen eine breit gefächerte Betrachtung dieser Thematik.

So beweist die Präsentation, dass Migration die europäische Geschichte immer begleitet hat, angefangen von der Völkerwanderung über kriegsbedingte Fluchten vom Römerreich bis zum Mittelalter bis hin zu Einladungen osteuropäischer Fürsten an Bauern und Handwerker des Hl. Römischen Reiches deutscher Nation zur Ansiedlung.

Die Schüler begannen mit ihren Betrachtungen bei einem für Krefeld wichtigen Thema: dem Zuzug der Mennoniten im 18. Jahrhundert. Religiöse Zwänge in Europa vor der Französischen Revolution, aber auch die wirtschaftliche Not bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts brachten Menschen dazu, in der neuen Welt ihr Glück zu versuchen. Der 1. und vor allem der 2. Weltkrieg brachten erhebliche Bevölkerungsverschiebungen.

Die Jugendlichen stellten aber auch den weitgehend unbekannten Aspekt vor, dass die Nationalsozialisten vor und im Verlaufe des Krieges erhebliche Deportationen vornahmen, im Wesentlichen in osteuropäische Länder. Betroffen waren vor dem Kriege die Juden, aber auch Tschechen, Slowaken, Bulgaren und Rumänen. Mit Ende des Krieges setzte eine große „Bevölkerungsverschiebung“ ein durch Vertreibung und Flucht der deutschstämmigen Bevölkerung aus den mittelosteuropäischen Ländern in die damalige SBZ/ DDR und in die Westzonen.

Einen neuen Schub bekam die Migration in Europa durch die „Gastarbeiter“, die aufgrund des wirtschaftlichen Fortschritts in die Bundesrepublik kamen. Die Schüler fanden heraus, dass Klimawandel, Bürgerkrieg und die Suche nach einem besseren Leben Motive für die globale Migration heute sind. Dabei behandelten sie auch Themen wie Schlepperkriminalität und Probleme bei der Aufnahme in Deutschland.