Schulen in Krefeld : Schüler entwerfen Designs für Schaltkästen

Zwei Kästen stehen an der Dionysiusstraße rechts und links vom Haupteingang des Hannah- Arendt Gymnasiums, ein weiterer an der Lindenstraße, etwas versetzt gegenüber dem Schuleingang, ein weiterer an der Corneliusstraße zwischen BI Rund um St. Josef und Bischof-Sträter Haus sowie an der Südstraße gegenüber St. Josef.