Katharina Weinmann, 13 Jahre, geht in die neunte Klasse der Marienschule. Sie ist froh, dass es endlich wieder Regelunterricht gibt. „Ich finde es ganz wichtig, im Unterricht den Lehrer zu sehen und auch die Klassenkameraden. Ohne Blickkontakt bekommt man kein Feedback und ist auch nicht so motiviert. Am Computer kann auch nicht sehen, wer sich noch meldet. Es fehlen auch die verschiedenen Lernmethoden, denn jeder sitzt nur allein zu Hause. Da ist es gar nicht so einfach, stundenlang konzentriert zu arbeiten.“