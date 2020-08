Schulstart in Krefeld : Schüler freuen sich auf die Schule

Milla ist sechs Jahre alt und geht in die Grotenburgschule. Sie freut sich „ganz doll“ darauf, endlich wieder ihre Lehrerin Frau Jöst wiederzusehen. Das Klassenmaskottchen der 2d ist eine Giraffe mit dem Namen Glen. Am ersten Schultag wird Milla ihr neues Stofftier mitbringen, ebenfalls eine Giraffe – sie heißt allerdings Meriva und wurde aus dem Zoo Arnheim „adoptiert“. Und sie wird ihr neues lila Kleidchen tragen, perfekt für so einen schönen Anlass. Foto: Bettina van Mierlo

Krefeld Vielleicht ein heilsamer Schock: Was, wenn die Schule zwangsweise Wochen ausfällt? Vorbei die Zeiten, in denen Schüler „Hurra, die Schule brennt“ gerufen haben. Vermutlich hat es sie nie gegeben. In unserer kleinen Umfrage unter Schülern zum Schulstart stecken viele kleine Liebeserklärungen an Lehrer, Fächer, Mitschüler bis hin zum Drachen Konstantin. Die Freude, wieder gemeinsam lernen zu dürfen, überwiegt.