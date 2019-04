Kindheitshelden, erster Schultag, Rollentausch : Abiturienten feiern in der Mottowoche das Schulende

Kurz vor den Abiturklausuren feiern die Schüler ihre Mottowoche. (Symbolbild). Foto: dpa/Armin Weigel

Krefeld An einigen Schulen in NRW wird die Mottowoche kurz vor dem Ende der Abiturzeit zu ausgelassen gefeiert. Nicht so in Krefeld. Drei Schulleiter berichten.

Doch nicht immer geht es dabei friedlich zu: In Duisburg kam es im vergangenen Jahr an einem Gymnasium zu Ausschreitungen und nachdem es in Köln immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den Schülern kam, fährt die Polizei dort nun verstärkt Streife. In Dormagen hat eine Gesamtschule den Brauch seit Jahren untersagt. In Krefeld berichten die Schulleiter von einer friedlichen Aktion: „Bei uns hat es bisher nie Probleme gegeben“, sagt Udo Rademacher, Schulleiter des Gymnasiums am Moltkeplatz. „Wir verlassen uns auf die Schüler und signalisieren ihnen, dass wir nichts dagegen haben, wenn sie feiern. Es ist eine Frage des gegenseitigen Vertrauens, ein Geben und Nehmen.“ Dennoch gibt es im Vorfeld ein Gespräch mit den Schülern - auch um einige Regeln zu kommunizieren: „Kein Alkohol“ etwa oder „Besuche von anderen Schülern auf dem Schulgelände.“

Auch am Gymnasium am Stadtpark Uerdingen habe man nur gute Erfahrungen gemacht: „Wir haben keine Schwierigkeiten, in der Pause machen die Schüler nette Fotos und besuchen dann ganz normal den Unterricht.“ Denn zeitgleich zur Mottowoche gibt es an dem Gymnasium eine Intensivwoche, in der die Schüler in Kompaktkursen auf das Abitur vorbereitet werden. Schulleiterin Anja Rinnen hat auch ein Lieblingsmotto – den ersten Schultag. „Es ist einfach nett, wenn die Schüler mit Zöpfchen und ihren alten Schultüten da sind.“ Auch Ralf Juntermanns, Leiter der Marienschule erzählt, dass die Mottowochen friedlich sind: „Ich möchte nichts beschreien, aber bisher war es bei uns immer unproblematisch.“ Die einzelnen Themen werden vorher mit der Schulleitung abgesprochen. Eingeschritten wird, wenn ein Thema zu sehr provoziert. Die Mottowoche sei eine Ablösung des Abi-Gags. „Wenn es die Motivation vor den Prüfungen hebt und den Stufenzusammenhalt stärkt, habe ich da nichts gegen. Ich möchte da keine Spaßbremse sein.“ Am Freitag bekommen die Schüler dann ihre Zulassung ausgehändigt, danach geht es für sie in den Endspurt bis zum Abitur.

(ubg)