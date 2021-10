Leerstände in Krefeld : Schüler entwickeln eigene Konzepte für die Innenstadt

Krefeld Mitglieder eines Abiturkurses der Uerdinger Gesamtschule nimmt leerstehende Ladenlokale unter die Lupe und sucht nach möglichen Lösungen.

(RP) Die Mitglieder eines Abiturkurses der Gesamtschule Uerdingen befassen sich derzeit mit Leerständen und so genannten „Problemimmobilien“ in der Innenstadt. Unter der Anleitung des Lehrers Simon Ohlenforst analysieren die Schüler im Zuge ihrer Facharbeiten die aktuelle Situation und entwickeln möglichen Lösungen für leerstehende Örtlichkeiten.

Um sich vor Ort ein Bild zu machen, haben sich die Oberstufenschüler noch vor Beginn der Herbstferien zwei leere Geschäfte am Ostwall und an der Hochstraße angesehen. Die beiden Ladenlokale sind ebenfalls Teil des städtischen Programms „Platz für deine Visionen“, mit dem das Krefelder Stadtmarketing über extrem günstige Mieten Existenzgründer in die Innenstadt locken möchte. Die Uerdinger Schüler werden nun ihrerseits Konzepte für die künftige Nutzung dieser Geschäfte erstellen, sich mit Entwicklungspotenzialen beschäftigen und dabei auch das Stadtbild einbeziehen.

Fragen können ans Stadtmarketing gerichtet werden, telefonisch unter 02151 861505 oder per E-Mail an platzfuerdeinevisionen@krefeld.de. Für die Objekte in Uerdingen ist das Quartiersmanagement zuständig unter Telefon 02151 861690 oder per E-Mail an qm-uerdingen@krefeld.de.