Krefelder Initiative : Berufsschüler gestalten Eventhof

Krefeld Die Pandemie hat viele Praktikumsplätze verhindert. Kurzerhand wurde das Team vom Berufskolleg Glockenspitz aktiv und ließ die betroffenen Schüler den ehemaligen Bauhof umgestalten. Heraus kam ein farbenfroher Festplatz.

Dort, wo einst die Maurerlehrlinge ihre Steine stapelten, den richtigen Einsatz der Kellen zum Verputzen und Verteilen von Mörtel lernten, hängt nun Kunst an den Wänden. Auf dem unebenen Boden des ehemaligen Bauhofs sind mit Hilfe von Schablonen und weißer Sprühfarbe Texte aufgetragen. „tervetuloa“ steht dort beispielsweise in geschwungenen Lettern. Es heißt „herzlich willkommen“ auf finnisch. Insgesamt 24 solcher Grußformeln sind in der landestypischen Schreibweise zu lesen. Es sind die Sprachen, die am Berufskolleg Glockenspitz von Lehrern und Schülern gesprochen werden. Sie heißen die Besucher des neu gestalteten Eventhofs willkommen.