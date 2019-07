Schrottimmobilie am Café Kosmopolit : Einsturzgefahr: Lindenstraße gesperrt

Krefeld Die „Schrottimmobilie“ an der Lindenstraße 5 ist nach einem neuen statischen Gutachten einsturzgefährdet. Darum Sperrte die Stadt nun die Straße auch für Fußgänger. Der Durchgang zum Café Kosmoplit ist von Westen her möglich.

Das Gebäude war im Frühjahr gemeinsam der Hausnummer sieben, sowie dem Gebäude des Kosmopolit von einer Investmentfirma gekauft worden. Die war es nach Aussage eines Unternehmenssprechers auch, die besagte Statische Überprüfung beauftragte. „Wir versuchen immer, die Bausubstanz so weit möglich zu erhalten. Aus diesem Grunde haben wir noch einmal einen Statiker in das Gebäude geschickt, der die Substanz erneut überprüft hat. Dabei kam heraus, dass unmittelbarer Handlungsbedarf besteht“, sagt der Sprecher der GK Grundbesitz Krefeld GbR, die die Immobilien ebenso wie einige weitere in der Stadt übernahm.

Alle Seiten sind auch bemüht, den Betrieb des in Krefeld äußerst beliebten Cafés Kosmopolit sicherzustellen. „Die Stadt war sehr kulant und hat alles getan, um die Sperrung so zu gestalten, dass wir geöffnet bleiben können. Außerdem wurde bröckeliger Putz über dem Durchgang abgeschlagen, so dass hier keine Gefahr besteht. Die Zusammenarbeit mit allen Seiten ist wirklich gut“, sagt Betreiber Emad Goosens. Ob die Sperrung dennoch zu Umsatzeinbußen führt, vermag der Gastronom derzeit nicht einzuschätzen. „Wir haben in den vergangenen Tagen weniger Besucher als sonst. Aber das wäre aufgrund der großen Hitze ohnehin der Fall gewesen. Es ist erfahrungsgemäß so, dass weniger Besucher kommen, wenn es so heiß ist. Wichtig ist uns die Botschaft, dass wir uneingeschränkt geöffnet sind und unsere Kunden allerhöchsten einen Umweg von ein paar Metern über Südwall und Gerberstraße in Kauf nehmen müssen“, fährt Goosens fort.