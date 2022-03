Rauchsäule über Krefeld : Schreinerei brennt in der City

Krefeld Aus noch ungeklärter Ursache ist es an der Elisabethstraße in einem Hinterhof zu einem Feuer gekommen. Es wurden zwei Personen vom Rettungsdienst behandelt.

(jon) Die Feuerwehr Krefeld ist seit 10.05 Uhr bei einem Brand in der Innenstadt im Einsatz. Wie die Leitstelle mittelt, ist es aus noch ungeklärter Ursache an der Elisabethstraße in einem Hinterhof zu einem Feuer in einer Garage gekommen, welche als Lager von einer Schreinerei genutzt wird. Sowohl die Garage als auch ein davor abgestellter PKW sind in Brand geraten. Anfänglich war hierdurch eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Innenstadt sichtbar. Es wurden zwei Personen vom Rettungsdienst behandelt. Beide konnten vor Ort bleiben und mussten nicht in ei Krankenhaus. Im Einsatz befinden sich beide Wachen der Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst der Stadt Krefeld.