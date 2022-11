Sparkassen-Zweckverband stimmt zu : Schramm ist neues Vorstandsmitglied der Sparkasse Krefeld

Krefeld Der 50-Jährige ist aktuell Mitglied im Vorstand der Sparkasse Köln/Bonn, der drittgrößten Sparkasse in Deutschland. Nach seinem Wechsel übernimmt er in Krefeld ab 1. März 2023 die Verantwortung für das Firmenkundengeschäft.

Die Sparkassen-Zweckverbandsversammlung Stadt Krefeld / Kreis Viersen hat in ihrer Sitzung am Dienstag, 15. November, die Bestellung von Volker Schramm zum ordentlichen Vorstandsmitglied der Sparkasse Krefeld genehmigt. Schramm ist aktuell Mitglied im Vorstand der Sparkasse Köln/Bonn, der drittgrößten Sparkasse in Deutschland. Nach seinem Wechsel übernimmt er in Krefeld ab 1. März 2023 die Verantwortung für das Firmenkundengeschäft. Der 50-jährige Schramm bringt über 30 Jahre Sparkassenerfahrung mit an seine neue Wirkungsstätte, davon 24 Jahre Vertriebs- und Führungsexpertise. Das Sparkassengeschäft kennt er von der Pike auf. Nach dem Start in der Kundenberatung und Kreditsachbearbeitung hat er sich permanent fortgebildet und übernahm Führungsverantwortung als Geschäftsstellen- und im weiteren Verlauf als Bereichsleiter. In der Sparkasse Köln/Bonn trägt er, zunächst als stellvertretendes, seit 2019 als ordentliches Vorstandsmitglied umfassende Managementverantwortung. Seine Kunden- und Vertriebsorientierung kam sowohl der Entwicklung der Geschäfts-, Firmen- und Mittelstandskunden, als auch der Privat- und Private Banking Kunden zu Gute.