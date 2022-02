Fair gehandelte Ware : Eine-Welt-Laden: Schokolade mit Motiven von Jari Banas wieder da

Krefeld Schokolade und Orangen: Es sind zwei erfolgreiche Initiativen, die fortgesetzt werden. Zudem hat der Laden seine Öffnungszeiten geändert.

Der „Eine-Welt-Laden“ am Westwall verändert ab Februar seine Öffnungszeiten. Statt bisher um 9.30 Uhr wird er künftig erst um 10 Uhr öffnen. Damit sind die Öffnungszeiten wie folgt: Mittwoch und Samstag 10 bis 14 Uhr, an allen anderen Werktagen 10 bis 18 Uhr. Hintergrund sei, so geben die Verantwortlichen an, dass die Morgenstunden wenig frequentiert seien und der Laden gerade zu Corona-Zeiten Probleme habe, ausreichend engagierte Helfer zu finden, um die bisherigen Zeiten aufrecht zu erhalten.