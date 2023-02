Valentinstag 2023 Die schönsten Plätze für einen Heiratsantrag in Krefeld

1. Die Dönerbude: Liebe geht bekanntlich auch durch den Magen – warum also nicht eine Dönerbude als Ort für einen Heiratsantrag? Nicht jeder Tag ist ein Tag für ein Fünf-Gänge-Menü, auch nicht in der Liebe – so lass mich die süße und die scharfe Soße deines Lebens sein, so wie du für mich Döner mit allem bist.