Stellungnahme zum Vowurf der Lüge Surfpark: Schön räumt „Versehen“ ein

Stadtdirektor Markus Schön hat eingeräumt, im Zusammenhang mit dem Gutachten, das die Stadt zum Surfpark in Auftrag gegeben hat, eine fehlerhafte Auskunft gegeben zu haben. Anders, als am vergangenen Freitag erklärt, habe der Surfpark-Investor vor dem Rat Kenntnis vom Gutachten-Entwurf erhalten. Schön betont aber, er habe nicht gelogen: „Das war ein Versehen, kein bewusstes Täuschen oder Irreführung der Öffentlichkeit. Das tut mir persönlich auch leid, das nehme ich auf meine Kappe, ich wusste es nicht besser zu diesem Zeitpunkt. Auch wenn jetzt jemand sagt, der musste es doch wissen, nein, ich wusste es nicht, ich war der Meinung, wir haben nur die Arbeitsaufträge weitergeleitet“, erklärte er am Mittwoch. Zugleich betonte Schön, dass die Weitergabe des Gutachtens an den Investor nicht anrüchig sei, sondern normales Vorgehen bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen. Hintergrund: Ratsfrau Björna Althoff hatte Schön nach dessen Verlautbarung Lüge vorgeworfen und sich auf Akteneinsicht berufen, aus der der Mailverkehr mit dem Investor hervorgehe.