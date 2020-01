Beratungsbedarf : Schnelle Hilfe für Krefelder Schüler am Zeugnistag

Krefeld Psychologische Beratung am 31. Januar von 11 bis 14 Uhr.

Mit Sorgen erwarten auch manche Eltern dieses „Papier“, das eventuell Aufschluss darüber bringt, auf welche weiterführende Schulform das Kind wechseln kann und ob im Sommer die Versetzung gefährdet ist. Auch die Auswirkungen schlechter Noten auf die berufliche Zukunft belasten viele Pennäler. „Manche Eltern neigten dazu, ihre Kinder zu überfordern“, so ein Experte. In unserer leistungsorientierten Gesellschaft spiele das Thema Noten eine große Rolle. Der Druck auf Schüler sei in den vergangenen Jahren gewachsen. Eltern sollten sich freuen, wenn sie ein glückliches Kind haben, das neben der Schule auch andere Interessen hat. Auch weniger gute Noten im Zeugnis verdienten das Lob der Eltern. Kinder seien oft selbst extrem enttäuscht von ihrer Leistung und machten sich große Sorgen. Der Psychologische Dienst der Stadt Krefeld und die Psychologischen Beratungsstellen der Diakonie sowie der Caritas bieten am Tag der Zeugnisausgabe fachliche Hilfe zum Thema „Zeugnis“ sofort und ohne Anmeldung an. Dafür richten alle drei Erziehungsberatungsstellen am Freitag, 31. Januar, von 11 bis 14 Uhr persönliche oder telefonische Sprechstunden für Schüler und Eltern ein. Es können auch in den Beratungsstellen persönliche Gespräche geführt werden zu Schulleistungsdiagnostik, Schullaufbahnberatung, Schulversagen, Diagnostik bei Hoch- und Minderbegabung.