Landgericht Krefeld : Schmuggler-Trio tarnt Drogen als Kosmetik

(BL/jon) Das Landgericht hat drei Drogenschmuggler zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Das Trio soll am Transport von mehreren 100.000 Ecstasytabletten beteiligt gewesen sein. Nur einer der Männer legte ein volles Geständnis ab. Über mehrere Monate hinweg waren kiloweise Tabletten als Kosmetik getarnt nach Vietnam geschmuggelt worden. Die Kammer verhängte am zweiten Prozesstag Haftstrafen von bis zu sechseinhalb Jahren. Die Staatsanwaltschaft hatte in einem Fall sogar sieben Jahre und sechs Monate beantragt, einer der Verteidiger Freispruch.