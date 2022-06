Barrierefreies Parkhaus mit 121 Stellplätzen in Krefeld : Schlüsselübergabe fürs Parkhaus am Campus West

Schlüsselübergabe für das Parkhaus: Geschäftsführerin Gabriele Willems, Hochschulpräsident Thomas Grünewald und Niederlassungsleiter Till Neschen (von links). Foto: Hochschule Niederrhein/Thomas Lammertz

Krefeld Die ersten Autos können voraussichtlich ab dem kommenden Montag, 27. Juni, im Parkhaus ihren Platz finden. Vorher müssen noch letzte Markierungsarbeiten über die Bühne gehen.

Die Parkplatzsituation am Campus West der Hochschule Niederrhein soll sich in naher Zukunft wieder entspannen. In Zusammenarbeit mit der Duisburger Niederlassung des Bau- und Liegenschaftsbetriebs des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) ist am Campus Krefeld West ein barrierefreies Parkhaus mit 121 Stellplätzen auf fünf Etagen entstanden. Im Erdgeschoss ist unter anderem die Infrastruktur für E-Ladestationen vorgerüstet worden. Jetzt erfolgte die offizielle Schlüsselübergabe. Die ersten Autos können voraussichtlich ab dem kommenden Montag, 27. Juni, im Parkhaus ihren Platz finden. Vorher müssen noch letzte Markierungsarbeiten über die Bühne gehen.

Optisch wurde das neue Parkhaus an die angrenzenden Gebäude angepasst, die unter Denkmalschutz stehen. In einem engen Austausch mit der Oberen Denkmalbehörde wurde die farbliche Gestaltung festgelegt. Diese orientiert sich an den Ziegelsteinfassaden der Nachbargebäude, sodass sich das Parkhaus harmonisch in das vorhandene Bild der Hochschulachse einfügt.

Der Neubau, der sich mit seiner dreieckigen Form ganz an der Form des Grundstücks ausrichtet und so die vorhandene Fläche bestmöglich ausnutzt, wurde innerhalb eines Jahres in Systembauweise errichtet. Bei diesem Bauverfahren wird das Gebäude aus vorgefertigten Bauteilen zusammengesetzt, was unter anderem zu kürzeren Bauzeiten geführt hat.