Grundschulen in Krefeld Schlagabtausch zum OGS-Ausbau

Über den Ausbau des offenen Ganztags an Grundschulen und die dafür geltenden rechtlichen Bedingungen gibt es Ärger: Nachdem das Land Nordrhein-Westfalen einem lange geplanten Gesetz, das Qualitätsstandards verbindlich festlegen sollte, eine Absage erteilt hat, herrscht in den Kommunen Frust. So auch in Krefeld: Mehrfach betonte Stadtdirektor Markus Schön in den vergangenen Tagen die Unzufriedenheit der Stadt mit der stattdessen geplanten Regelung und sprach von einer Enttäuschung.