An zwei Tagen Razzien in Krefelder Problemimmobilien Schlag gegen Drogenszene und Wohnungsprostitution

Die so genannte Arbeitsgruppe (AG) Problemimmobilien war am Mittwoch, 17. Juli, und am Donnerstag, 18. Juli, im Einsatz. Gegen 16 Uhr begann am Mittwoch der gemeinsame Einsatz in einer Immobilie an der Neusser Straße in der Nähe des Hansazentrums. Grund für den behördenübergreifenden Einsatz im Zuge des Präsenzkonzeptes Innenstadt der Stadt Krefeld und der Polizei Krefeld waren mehrere Beschwerden aus der Nachbarschaft. Die Wohnung dort sei „erheblich überbelegt, berichtete ein Stadtsprecher. Außerdem sei erkennbar gewesen, dass die Wohnung zum Drogenkonsum genutzt worden sei. In der Wohnung konnte die Einsatzgruppe niemanden antreffen. Sie habe sich jedoch in einem stark vermüllten und verwahrlosten Zustand befunden, informiert die Stadt.