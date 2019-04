Prügelei an der Rennbahn : Mehrere Verletzte nach Schlägerei in Bockum

Krefeld Eine Gruppe von etwa 15 Männern hat sich in der Nacht zu Sonntag geprügelt. Ein 19-Jähriger kam ins Krankenhaus.

(RP) Am frühen Samstagmorgen ist an der Rennbahn ein Streit zwischen mehreren jungen Männern eskaliert. Hierbei wurde ein Mann schwer verletzt. Gegen 4:50 Uhr gerieten etwa 15 junge Männer auf einem Parkplatz in Streit und schlugen aufeinander ein. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes versuchten, die Parteien voneinander zu trennen. Zeugen berichten vom Einsatz eines Schlagstocks. Ein 19-Jähriger kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, zwei weitere Männer wurden leicht verletzt, teilte die Polizei mit.