Stadtumbau West in Krefeld Schinkenplatz soll 2024 umgestaltet werden

Die Gesamtkosten für das Projekt Schinkenplatz beziffert die Stadt in ihrer aktuellen Vorlage mit rund 967.000 Euro. Abzüglich der Fördergelder bleiben damit Mehrkosten von gut 283.000 Euro. Der „Lückenschluss“ wird laut Planungen um die 111.000 Euro kosten. Der Durchführungszeitraum der bewilligten Fördermaßnahme endet zwar bereits am 15.12.2024, die Stadt will aber eine Verlängerung beantragen, die sie mit dem erforderlichen Fernwärmeausbau in diesem Bereich und veränderten Rahmenbedingungen begründen wird.