42-jähriger Krimineller in Krefeld erschossen Zeugen wollen zwei Flüchtende gesehen haben

Erstmals seit den tödlichen Schüssen auf einen Albaner in der Krefelder Südstadt am Montagabend hat sich die Polizei etwas ausführlicher zu dem Fall geäußert. Demnach wurde ein 42-jähriger Albaner in Krefeld erschossen. Gegen kurz vor 20 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizeileitstelle ein. Die Anrufer berichteten, dass sie im Bereich der Garnstraße mehrere Schüsse gehört hätten. Bei Eintreffen der Polizei lag das Opfer leblos am Boden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Person feststellen.