Schießerei in der Krefelder Innenstadt Obduktion des Mordopfers abgeschlossen

Die Fahndung nach den Tätern läuft auf Hochtouren; das Areal um den Tatort war am Montag bis in die Nacht weiträumig abgesperrt. Am Tag danach erinnert fast nichts mehr an die Tat; fast – denn an einer Tür finden sich zwei Einschusslöcher. Die Tat geschah auf dem letzten Abschnitt der Garnstraße vor dem Deutschen Ring; die Fassaden sind auf diesem Stück ziemlich heruntergekommen. Ein Mann aus der Nachbarschaft berichtet, dass es in der Straße eigentlich ruhig ist, „ich hab hier nie Palaver gehabt“. Er wohnt im Haus gegenüber vom Tatort. Die Schießerei macht ihn fassungslos, er hat erst am nächsten Tag davon gehört und sagt mehrfach „das ist krass, das ist echt krass“. Er hat von der Aufregung am Abend zuvor nichts mitbekommen, weil er nach hinten hinaus wohnt. Nun fragt er sich, was gewesen wäre, wenn er oder andere zufällig auf der Straße gewesen wären. „Ein Querschläger hätte einen Unbeteiligten treffen können“, sagt er, „was wäre passiert, wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen wäre?“