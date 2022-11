Hintergründe zur Schießerei in Krefeld Was ist bloß los in der Südstadt?

Erst in der vergangenen Woche gab es in Krefeld eine große Razzia – ein Schwerpunkt bildete die Südstadt. Die Spanne der Delikte, von denen die Polizei danach zu berichten wusste, war breit und auf den ersten Blick nicht so dramatisch – die Rede war von illegalem Glücksspiel, Hausdurchsuchungen und Drogendelikten. Die Razzia fand im Kontext einer landesweiten Aktion gegen Clan-Kriminalität statt. Im Lichte der schockierenden Ereignisse von Montagabend, bei denen ein Mann offenbar in übelster Mafia-Manier mit einem Schuss in den Hinterkopf ermordet wurde, erscheinen die Signale aus der Südstadt viel greller, als bislang wahrgenommen. Gerüchte und Befürchtungen, dass sich in der Südstadt Kriminalität bis hin zu der berüchtigten Organisierten Kriminalität zusammenbraut, gibt es schon seit einiger Zeit. Die Polizei hat zuletzt den Druck erhöht, mit Durchsuchungen in sogenannten Problemimmobilien oder Razzien wie der in der vergangenen Woche. Führt man sich das Gesamtpaket vor Augen, liegt schon die Vermutung nahe, dass die Behörden im Hintergrund gerade um die Südstadt kämpfen und verhindern wollen, dass sich dort kriminelle Netzwerke breitmachen.