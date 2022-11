Schießerei in Krefeld Person auf offener Straße erschossen – Opfer hochkriminell

Die Polizei hat neue Details zum Tötungsdelikt in der Innenstadt von Krefeld bekannt gegeben, bei dem ein Mensch erschossen wurde: Bei dem Todesopfer handelt es sich offenbar um einen 42-jährigen Albaner mit krimineller Vergangenheit. Zum Hintergrund gab es keine Angaben. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, erklärte ein Polizeisprecher. Er kündigte weitere Angaben an. Die Polizei stimmt sich bei solchen Angaben eng mit der Staatsanwaltschaft ab, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Nach einem unbestätigten Bericht der „Bild“-Zeitung soll dem Opfer in den Hinterkopf geschossen worden sein.