Mitmachaktion Schickt Eure Bilder zum Internationalen Weltkindertag

(RP) Es ist keine einfache Zeit: In mehreren Regionen der Welt brodeln Konflikte, viele Familien müssen aufs Geld schauen, und auch Corona ist ein Thema, das mit Beginn des Herbstes wieder aktuell geworden ist. All diese Probleme bekommen auch die Kinder mit, sei es durch Gespräche der Erwachsenen, in der Kita und der Schule oder mit Freunden. Schön wäre eine Welt, in der es all diese Probleme nicht geben würde, oder? Und so möchten wir zum Internationalen Weltkindertag einmal die jüngste Generation fragen: Was erhofft ihr euch von der Zukunft? Was macht euch glücklich? Was ist euer Lieblingsort?