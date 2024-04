100 Jahre Kirmes in Krefeld Schausteller-Streik – Besucher mussten Eintritt zahlen

Damit die Kirmes auch auf einem ordentlichen Platz stattfinden konnte, hatte die Stadt schon für die Frühjahrskirmes die Wege befestigen lassen. Der Krefelder Generalanzeiger vom 25. September 1931 berichtete darüber: „Mit nicht geringen Kosten hat man den Messeplatz am Sprödental einer gründlichen Erneuerung unterzogen, die es möglich macht, dass nunmehr einwandfreie Wege selbst bei schlechter Witterung vorhanden sind, was bisher zu manchen Unzuträglichkeiten Veranlassung gegeben hat. […] Es ist nicht daran zu zweifeln, dass trotz aller wirtschaftlicher Nöte das Volksfest wieder einen lebhaften Zuspruch aus den Kreisen der Bevölkerung erhält, um so mehr, als man sich dort für wenig Geld einige angenehme Stunden verschaffen kann.“ Und dass trotz Eintritts, den die Besucher auch in der Weltwirtschaftskrise an allen Tagen bezahlen mussten. Die Einnahmen gingen an die Stadt, die vorab 50.000 Eintrittskarten für diese Herbstkirmes drucken ließ.