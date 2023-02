Schauspieler aus Krefeld Teenie-Schwarm Niewöhner trägt Vollbart

Die zurückgegelten Haare und der Vollbart sorgen für eine richtige Typveränderung bei dem 30-jährigen Jannis Niewöhner. So beschreibt die Society-Illustrierte Gala den Auftritt des in Krefeld geborenen Schauspielers und Teenie-Schwarms. Fast hätte man den 30-jährigen Hülser nicht wiedererkannt, meinte die Gala. Niewöhner war mit der neuen Montblanc Sartorial Kollektion unterwegs für ein Streetstyle-Shooting mit Fotograf Jeremy Möller. Eines zeigt den Krefelder, als er einen Zebrastreifen überquerte und dabei vermeintlich fragend den Betrachter ansieht. Die schicke Ledertasche in der linken Hand ist prominent in Szene gesetzt. Auf einem anderen Bild ist er mit Rucksack zu sehen. Jeremy Möllers Fotos zeigen den erfolgreichen und mehrfach preisgekrönten Schauspieler mit dickem Wollhemd, dunkler Hose und besagter Tasche aus dem Haus Montblanc. Die Bitte, eines der Fotos unserer Redaktion für die Krefelder Leser zum Abdruck zur Verfügung zu stellen, beantwortete Möller leider negativ: „Da muss ich leider ablehnen, da dies Bilder während eines Jobs waren und die Rechte somit schon verkauft sind“. (Fotos sind im Internet unter der Adresse https://twistedmalemag.com/montblanc-jannis-niewoehner-fashion-month-styling/ zu sehen.)