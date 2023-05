Vorwürfe gegen die Krefelder Stadtverwaltung Surfpark-Gutachten - Althoff fordert Entschuldigung von der Stadt

Die jüngste Sitzung des Umweltausschusses hat durch den Streit um nicht veröffentlichte Passagen eines Gutachtens zum Surfpark an Brisanz gewonnen. Doch der entscheidende Punkte – die Aussprache über das Gutachten – wurde dann in den nicht-öffentlichen Teil der Sitzung verlegt. So blieb es bei einem kurzen Wortwechsel zwischen der grünen Umweltdezernentin Sabine Lauxen mit der Surfpark-Gegnerin und Ratsfrau Björna Althoff. Lauxen betonte, „emotionslos“ sein zu wollen – und machte gerade so die Spannungen deutlich.