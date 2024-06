Rat Krefeld soll „Kriegsverbrechen“ verurteilen Scharfe Kritik im Rat an Tahusoglus Anti-Israel-Resolution

Die Krefelder Politik hat kritisch auf den Antrag von Ratsherr und Einzelvertreter Salih Tahusoglu reagiert, Israel in einer Resolution wegen angeblicher Kriegsverbrechen zu verurteilen. Die FDP kündigte die Ablehnung des Antrags an und erläuterte, es sei bei Tahusoglu eine „politische Verwirrtheit erkennbar, die Ursache und Wirkung des Nahost-Konfliktes ausblendet.“ SPD und Grüne reagierten in einer gemeinsamen Erklärung. SPD und Grüne werfen Tahusoglu einen Mangel an Redlichkeit vor. Die CDU kündigt an, jegliche Zusammenarbeit mit Tahusoglu aufzukündigen.